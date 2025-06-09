أكد الناطق باسم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، أندريا تيننتي، في حديث لقناة "الميادين"، أنّ "ليس هناك أي نقاش حالياً بشأن وجود قوات اليونيفيل، وأي بحث في هذا الملف يتم داخل مجلس الأمن الدولي".
وأوضح تيننتي أن "قوات اليونيفيل تواصل أداء مهامها في جنوب لبنان، بالتنسيق والتعاون الكامل مع الجيش اللبناني"، مشدداً على أن "مجلس الأمن هو الجهة المخولة اتخاذ أي قرار يتعلق بوجود القوات الدولية أو الحاجة إليها".
وأشار إلى أن "اليونيفيل بحاجة إلى إعادة الاستقرار في جنوب لبنان"، لافتاً إلى أن "انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط التي احتلتها في الجنوب ضروري لتحقيق ذلك".
كما أكد أن "الجيش اللبناني ملتزم بتطبيق القرار الدولي، ويمارس دوره في الانتشار ضمن مناطق عمل اليونيفيل".
كانت هذه تفاصيل خبر تيننتي: لا نقاش حاليًا بشأن اليونيفيل ومجلس الأمن يقرر مصيرها والجيش اللبناني ملتزم بالقرار الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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