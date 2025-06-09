أعلنت قيادة الجيش في بيان انه "بتاريخ 8 /6 /2025، سقطت مسيّرتان تابعتان للعدو الإسرائيلي في بلدتَي حولا – مرجعيون وبيت ليف – بنت جبيل. وقد عملت دوريات من الجيش على تأمين محيط سقوطهما، ونقلهما إلى الوحدة المختصة ليصار إلى الكشف عليهما وإجراء اللازم بشأنهما".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: سقوط مسيّرتين إسرائيليتين أمس في حولا وبيت ليف ونقلهما للكشف الفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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