الرئيس عون يغادر غداً إلى عمان في زيارة رسمية بدعوة من الملك عبدالله الثاني

يغادر رئيس الجمهورية العماد ​جوزاف عون​ غدا الثلاثاء بيروت إلى عمان في زيارة رسمية إلى المملكة ​الأردن​ية الهاشمية تلبية لدعوة من الملك الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين. وستكون الزيارة مناسبة للتشاور في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى عرض التطورات الإقليمية الراهنة. ويرافق رئيس الجمهورية وفد رسمي.

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