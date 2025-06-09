السلطات الاميركية اعلنت أن وسط مدينة لوس أنجلوس بأكمله هي منطقة تجمع غير قانوني

أعلنت السلطات الاميركية أن "وسط مدينة ​لوس أنجلوس​ بأكمله هي منطقة تجمع غير قانوني" بعد ثالث يوم على التوالي للاشتباكات بين المتظاهرين وقوات إنفاذ القانون على خلفية سياسة الهجرة الأميركية.

وقالت شرطة لوس أنجلوس في الساعات الأولى من صباح اليوم "عليكم مغادرة المنطقة فورا".

وكانت التوترات قد تصاعدت أمس الأحد بشكل كبير في أعقاب الأوامر الاستثنائية التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر الحرس الوطني، وتعبئة القوات العسكرية النظامية، رغم معارضة المسؤولين المحليين.

وتدفق آلاف المتظاهرين إلى الشوارع ردا على الأمر غير المسبوق. وردت قوات إنفاذ القانون باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت، في محاولة لتفريق الحشود.

وتحولت حملة وكالة الهجرة والجمارك الأميركية للكشف عن المهاجرين غير الشرعيين في وسط لوس أنجلوس في 7 حزيران الجاري إلى مواجهات مع المحتجين. وفي نفس اليوم، هدد حاكم الولاية نيوسوم بأن الولاية قد ترفض دفع الضرائب الفيدرالية ردا على التخفيضات الكبيرة المحتملة في التمويل الفيدرالي من قبل إدارة ترامب.

وفي 8 حزيران، اعلن المتحدث باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أنه "سيتم نشر 2000 فرد من الحرس الوطني في المدينة بسبب الاحتجاجات".