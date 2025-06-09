اشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، الى أن "لا يمكن الجزم بشأن طبيعة برنامج إيران لنقص المعلومات"، كاشفا "اننا حددنا 3 مواقع كان بها تخصيب لليورانيوم في إيران".
واوضح أن "لا يمكننا التأكيد أن البرنامج النووي الإيراني مدني بسبب نقص المعلومات من الجانب الإيراني"، مؤكدا اننا "ندعم المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ونبذل كل ما نستطيع لإنجاحها".
في سياق اخر، لفت الى انني "ناقشت مع الروس وضع محطة زابوروجيا النووية".
كانت هذه تفاصيل خبر غروسي: لا يمكننا التأكيد أن البرنامج النووي الإيراني مدني بسبب نقص المعلومات من الجانب الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.