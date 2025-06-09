غروسي: لا يمكننا التأكيد أن البرنامج النووي الإيراني مدني بسبب نقص المعلومات من الجانب الإيراني

اشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ​رفائيل غروسي​، الى أن "لا يمكن الجزم بشأن طبيعة برنامج ​إيران​ لنقص المعلومات"، كاشفا "اننا حددنا 3 مواقع كان بها تخصيب لليورانيوم في إيران".

واوضح أن "لا يمكننا التأكيد أن البرنامج النووي الإيراني مدني بسبب نقص المعلومات من الجانب الإيراني"، مؤكدا اننا "ندعم المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ونبذل كل ما نستطيع لإنجاحها".

في سياق اخر، لفت الى انني "ناقشت مع الروس وضع ​محطة زابوروجيا النووية​".