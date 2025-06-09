وزير الخارجية الفرنسي: طالبنا السلطات الإسرائيلية بتأمين حماية قنصلية لمواطنينا على السفينة مادلين

اشار وزير الخارجية الفرنسي، الى ان "طواقمنا القنصلية موجودة لتوفير الحماية للمتطوعين على ​السفينة مادلين​"، موضحا اننا "طالبنا السلطات الإسرائيلية بتأمين ​حماية قنصلية​ لمواطنينا على السفينة مادلين".

واضاف اننا "سنحدد طبيعة حادث احتجاز السفينة مادلين بعد التأكد من الموقع الذي جرى فيه".

وفي وقت سابق، اعلن ​تحالف أسطول الحرية​ أنّ "القوات الإسرائيلية صعدت على متن السفينة مادلين"، مشيرا إلى أنّ الاتصال مع السفينة قد انقطع.

وأضاف التحالف أنّ "القوات الإسرائيلية اختطفت المتطوعين الذين كانوا على متن السفينة".

وكلن قد اعلن ​وزير الدفاع الإسرائيلي​ يسرائيل كاتس "انني أوعزت للجيش بعدم السماح للسفينة "مادلين" بالوصول ل​غزة​".

ونقلت صحيفة "​يسرائيل هيوم​" عن مسؤولين، قولهم أنه "من المتوقع أن يوقف الجيش الأسطول المتجه لغزة حتى قبل دخوله مياه إسرائيل الإقليمية".

من جهته، أكد الطبيب باتيست أندري، من على متن السفينة "مادلين"، في تصريحات لقناة الجزيرة، أمس، أن "مسيّرات تحلق فوق رؤوس طاقم السفينة منذ ساعات على ارتفاع عالٍ"، مشيراً إلى استمرار التواصل مع جهات مختلفة، من بينها وزارة الخارجية الفرنسية.

وأوضح أندري أن "السفينة تحمل طناً من المساعدات الطبية إلى قطاع غزة"، واصفاً هذه الكمية بـ"الرمزية"، في ظل الحاجات الإنسانية المتزايدة".