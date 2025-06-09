الكرملين: سنضطر للرد على الإجراءات العدوانية للناتو بما فيها انضمام أعضاء جدد

أكد الكرملين، أننا "ملتزمون باتفاقيات تبادل الأسرى التي تم التوصل إليها في اسطنبول خلافا لأوكرانيا"، مشيرا الى ان "القوات الروسية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك تعمل على إنشاء منطقة عازلة".وشدد على اننا "سنواصل الحوار مع أوكرانيا رغم تغير رؤيتنا لجوهر نظام كييف ولا تفاهم حتى الآن بشأن محادثات جديدة".
ولفت الكرملين الى ان "الناتو أظهر جوهره كأداة للعدوان بعد أن نزع كل الأقنعة"، موضحا أننا "سنضطر للرد على الإجراءات العدوانية للناتو بما فيها انضمام أعضاء جدد".
واضاف ان "روسيا تحتفظ بحرية التصرف في نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى وقد تستخدمها عند الضرورة".
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