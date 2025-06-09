رويترز: الأمين العام للناتو سيقول في كلمة بلندن إن الحلف يحتاج لزيادة بنسبة 400% في الدفاع الجوي والصاروخي

افادت وكالة "رويترز"، بأن "الأمين العام لل​ناتو​ مارك روته سيقول في كلمة بلندن إن الحلف يحتاج لزيادة بنسبة 400% في ​الدفاع الجوي​ والصاروخي". وقال روته، وفقًا لتعليقات نقلتها عنه مؤسسة تشاتام هاوس في لندن، إننا "نرى في ​أوكرانيا​ كيف تنشر ​روسيا​ الرعب من الجو، لذا سنعزز الدرع الذي يحمي سماءنا. كما أن جيوشنا بحاجة إلى آلاف المركبات المدرعة والدبابات الإضافية، وملايين أخرى من قذائف المدفعية".

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