القنصلية الصينية في لوس أنجلوس دعت مواطنيها في المنطقة إلى تعزيز أمنهم الشخصي

دعت القنصلية الصينية في لوس أنجلوس مواطنيها في المنطقة إلى تعزيز أمنهم الشخصي، بعد الاضطرابات التي شهدتها ثاني أكبر مدينة أميركية.

واشارت القنصلية في بيان، الى أنه "ينبغي على المواطنين الصينيين في المنطقة تعزيز إجراءات أمنهم الشخصي، والابتعاد عن التجمعات والمناطق المزدحمة أو الأماكن التي يقل فيها ​الأمن العام​، وتجنب الخروج ليلًا أو السفر بمفردهم".

وأعلنت الشرطة في سان فرانسيسكو اعتقال نحو 60 شخصًا، بعد تجمع متظاهرين في المدينة الواقعة شمال كاليفورنيا احتجاجًا على مداهمات الرئيس دونالد ترامب لمراكز الهجرة.

واشارت الى أن التجمع "غير قانوني"، لافتة الى انه "تم اعتقال نحو 60 شخصًا، بينهم قاصرون".

ويأتي احتجاج سان فرانسيسكو في أعقاب مظاهرات اندلعت في وسط مدينة لوس أنجلوس بسبب مداهمات مراكز الهجرة، والتي أسفرت عن اعتقال عشرات ممن تصفهم السلطات بالمهاجرين غير الشرعيين وأعضاء العصابات.