أكّدت منظمة العفو الدولية أنّ سفينة "مادلين" كانت في مهمة إنسانية تهدف إلى إيصال مساعدات لكسر الحصار "غير القانوني" المفروض على قطاع غزة المحتل، مشيرة إلى أنّ السفينة كانت تقل مدنيين عزل.
وأوضحت المنظمة، في بيان، أنّ اعتراض السفينة يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي، مشددة على أنّ إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل التزامًا قانونيًا بضمان حصول المدنيين في غزة على الغذاء والدواء.
كانت هذه تفاصيل خبر العفو الدولية: السفينة مادلين كانت تقل مدنيين عزلا في مهمة إنسانية واعتراضها ينتهك القانون الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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