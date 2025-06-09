توقيف 60 شخصا في مواجهات سان فرانسيسكو

أعلنت الشرطة في سان فرانسيسكو اعتقال نحو 60 شخصًا، بعد تجمع متظاهرين في المدينة الواقعة شمال كاليفورنيا احتجاجًا على مداهمات الرئيس دونالد ترامب لمراكز الهجرة.

واشارت الى أن التجمع "غير قانوني"، لافتة الى انه "تم اعتقال نحو 60 شخصًا، بينهم قاصرون".

ويأتي احتجاج سان فرانسيسكو في أعقاب مظاهرات اندلعت في وسط مدينة لوس أنجلوس بسبب مداهمات مراكز الهجرة، والتي أسفرت عن اعتقال عشرات ممن تصفهم السلطات بالمهاجرين غير الشرعيين وأعضاء العصابات.