يسرائيل هيوم: مصلحة السجون تستعد لاستقبال نشطاء السفينة مادلين وجهزت لهم زنازين منفصلة بسجن غفعون في الرملة

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنّ مصلحة السجون الإسرائيلية تستعد لاستقبال نشطاء سفينة "مادلين"، وقد جهزت لهم زنازين منفصلة في سجن "غفعون" بمدينة الرملة. وأشارت الصحيفة إلى أنّ وزير الأمن القومي ​إيتمار بن غفير​ أوعز بمنع إدخال أجهزة الاتصال والراديو والتلفزيون إلى السجن، بالإضافة إلى حظر أي رموز فلسطينية داخله.

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