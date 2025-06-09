نقل التلفزيون النمساوي عن مصدر دبلوماسي، أن هناك مساعي غربية لتقديم مشروع قرار في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين إيران، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تأكيد انتهاك طهران لالتزاماتها تجاه الوكالة.
ووفق المصدر نفسه، فإنه في حال استمرار إيران في عدم التعاون مع الوكالة، فقد يُحال الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر التلفزيون النمساوي عن مصدر دبلوماسي: في حال استمرار طهران بعدم التعاون مع الوكالة الذرية فقد يحال الملف لمجلس الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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