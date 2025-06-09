أكد المدير العام للطيران المدني أمين جابر، للوكالة الوطنية أن جميع الركاب في الطائرة التي تعرضت للحريق في مطار بغداد بخير ولا خطر على سلامتهم.
وأوضح أن طائرة عراقية تعرضت اثناء وقوفها على Gate ، الى حريق وقد سارعت فرق الإطفاء الى التدخل واحتواء الحريق وتم نقل الركاب اللبنانين الى طائرة اخرى، ستصل الى مطار بيروت اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير العام الطيران المدني حول حريق الطائرة العراقية: جميع الركاب بخير ونقل اللبنانيين إلى طائرة أخرى ستصل الى بيروت اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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