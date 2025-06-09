قوى الأمن: المجموعة الخاصّة بوحدة الشرطة القضائية تصدّت لعصابة احتيال مالي والقت القبض على أفراد منها

افادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، عن "توافر معلومات للمجموعة الخاصّة في وحدة الشرطة القضائية عن قيام عصابة بترويج لِما يُسمّى بـ "الدّولار المجمّد" عبر موقعٍ على وسائل التّواصل الاجتماعي تحت اسم "المحيط للصّيرفة"، بحيث يعرض أفرادها أموالًا بسعر أدنى من قيمة الدّولار الرّسمي. وبعد أن يحدّدوا موعدًا مع الضّحيّة في مناطق مختلفة، يعمدون إلى سلبه أمواله ويفرّون إلى جهةٍ مجهولة. وقد وقع ضحيّة تلك العمليّات الاحتياليّة العديد من المواطنين".

واشارت الى ان "نتيجة الاستقصاءات والتّحرّيّات المكثّفة التي قامت بها عناصر المجموعة الخاصّة، تمّ رصد سيّارة رباعيّة الدّفع نوع "رانج روفر" عائدة للعصابة. وبالجرم المشهود، في أثناء تنفيذهم إحدى هذه العمليّات في محلّة الضّبيّة، وخلال محاولة إلقاء القبض عليهم، بادروا إلى إطلاق النّار باتّجاه الدّوريّة، ما اضّطرّ العناصر إلى الردّ بالمثل، فلاذوا بعدها بالفرار تاركين السّيّارة والأموال المسلوبة".

واوضحت أن "بنتيجة المتابعة الحثيثة، تمّ تحديد هويّتَي اثنَين من أفراد العصابة، وهما كلٌّ من: م. م. (مواليد عام 1985، لبناني)، ه. م. (مواليد عام 1999، لبناني) من خلال المراقبة والتّعقُّب، أُلقِيَ القبض عليهما في زحلة وريّاق. وبتفتيشهما، عُثِرَ بحوزتهما على مسدّسَين حربيَّين ومبلغ مالي".

واكدت أن "التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف سائر أفراد العصابة".