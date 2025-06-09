قداس في الذكرى 23 لإغتيال رمزي عيراني

في الذكرى الثالثة والعشرين لاغتيال المهندس رمزي عيراني، أقيم قداس إلهي لراحة نفسه بدعوة من عائلته ورفاقه في حزب "القوات اللبنانية"، ترأسه الرئيس الإقليمي للآباء اللعازريين في الشرق الأب رمزي جريج، وذلك في بازيليك سيدة الأيقونة العجائبية للآباء اللعازريين – الأشرفية.

شارك في القداس عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب نزيه متى، عضوا الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" أسعد سعيد ودنيال سبيرو، الأمين العام للحزب إميل مكرزل، منسق بيروت إيلي شربشي، الأمين العام السابق غسان يارد، إلى جانب حشد من المهندسين، ووفد من مصلحة الطلاب في "القوات" ورفاق الشهيد والأصدقاء.