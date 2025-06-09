اشارت دائرة التّقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، الى ان "لبنان يتأثر تدريجياً اعتباراً من يوم غد الثلاثاء بكتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شبه الجزيرة العربية ويكون تأثرها بشكل خاص على المناطق الجبلية والداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر وتبلغ ذروتها يوم السبت المقبل ومن المتوقع أن تبدأ بالانحسار التدريجي اعتباراً من يوم الأحد".
وحذّرت من "خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية اعتباراً من يوم الخميس".
ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الثلاثاء غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر".
وذكرت أن "طقس الأربعاء غائم جزئياً مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والساحلية بينما تنخفض على الجبال وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر".
واضافت ان "طقس الخميس غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وتبقى دون تعديل في الداخل وعلى الساحل ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر".
كانت هذه تفاصيل خبر الارصاد الجوية: كتل هوائية حارة بدءا من الغد والحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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