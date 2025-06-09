حنكش للنشرة: خطة معالجة سلاح المخيمات مستمرة وهناك اصرار لدى الجيش ورئيس الجمهورية

اكد عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش، في حديث لـ"النشرة"، ان ليس هناك مخاوف من التراجع عن قرار ​معالجة السلاح الفلسطيني​ داخل المخيمات، مشيرا الى انه قد يحصل تأخير تقني لكن الخطة مستمرة وهناك اصرار لدى قيادة الجيش ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على هذا الامر.

وفي حين لفت حنكش الى ان بعض الفصائل قد تكون غير راضية، شدد على انه حان الوقت لتفرض الدولة اللبنانية سيطرتها على كامل اراضيها، بداية من المخيمات الفلسطينية الموجودة منذ اكثر من سبعين سنة، لا سيما انه على مدى السنوات الماضية كان هناك الكثير من الشواذات.

ورأى حنكش ان على الدولة اللبنانية ان تضرب بيد من حديد، من اجل معالجة كل السلاح غير الشرعي في البلاد، كي يكون هناك حصرية له بيد الجيش اللبناني، الذي هو الضمانة الوحيدة، وايضا استمرار المسار الذي حصل في جنوب الليطاني في شمال الليطاني.