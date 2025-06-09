الجيش: تمارين تدريبية بحقل تدريب مزرعة حنوش - حامات ومركز تدريب الزهراني والصالحية – كفرفالوس وصيدا

اعلنت قيادة الجيش، ان "وحدات من الجيش ستقوم اعتبارًا من 10 /6 /2025 ولغاية 4 /7 /2025 ضمنًا بإجراء ​تمارين تدريبية​ نهارية وليلية، في ​حقل تدريب​ مزرعة ​حنوش​ – حامات ومركز تدريب ​الزهراني​ والصالحية – ​كفرفالوس​ وصيدا، تتخللها ​رمايات بالذخيرة الحية​ بواسطة الأسلحة الخفيفة، المتوسطة والثقيلة".

ودعت المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى "عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".