الجيش: تمارين تدريبية بحقل تدريب مزرعة حنوش - حامات ومركز تدريب الزهراني والصالحية – كفرفالوس وصيدا

اعلنت قيادة الجيش، ان "وحدات من الجيش ستقوم اعتبارًا من 10 /6 /2025 ولغاية 4 /7 /2025 ضمنًا بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية، في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات ومركز تدريب الزهراني والصالحية – كفرفالوس وصيدا، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة، المتوسطة والثقيلة".
ودعت المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى "عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".
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