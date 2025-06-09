أكّد وزير الزراعة نزار هاني، خلال تمثيله رئيس الجمهورية في حفل افتتاح غابة شهداء قوى الأمن الداخلي في محمية أرز الشوف، أنّ "قوى الأمن الداخلي أثبتت أنها حامية للناس والطبيعة، فهي من شاركت في إطفاء النيران وغيرها من المهمات"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة بدأت العمل على تحسين الواقع للقوى الأمنية والعسكرية".
واعتبر الهاني "الأمن الحقيقي لا يُبنى بالسلاح وحده، بل بمؤسسات وشراكة متكاملة"، لافتًا إلى أنّ "الدفاع عن لبنان لا يقتصر على حماية حدوده، بل يشمل بيئته أيضًا".
وتوقف عند الذكرى الـ164 لتأسيس قوى الأمن الداخلي، واصفًا المؤسسة بأنها "مثال في الولاء"، مشددًا على أهمية تكريم كل شهيد من شهدائها بزرع شجرة أرز في قلب المحمية.
كانت هذه تفاصيل خبر هاني ممثلا الرئيس عون في افتتاح غابة شهداء قوى الأمن بمحية أرز الشوف: الدفاع عن لبنان لا يقتصر على حدوده بل يشمل بيئته أيضًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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