جبور: تدفق النازحين لا يزال نشطاً ولم يتأثر بأي وضعية جديدة وأي تمويل

اشار النائب جيمي جبور، الى أن "خطة الحكومة لإعادة النازحين (حسب تصريح نائب رئيس الحكومة) خطيرة للغاية إذ أنها تتضمن دفع 100$ اميركي من جيب اللبناني لكل نازح مغادر ولا تشمل أي عمليات ترحيل جماعي او قسري"، مؤكدا أن "على الحكومة أن تضبط حدودها البرية بدايةً، إذ ان تدفق النازحين لا يزال نشطاً ولم يتأثر بأي وضعية جديدة وأي تمويل وإن من باب التحفيز يجعل الدولة اللبنانية عرضة لعملية بلف واحتيال اذ يخرج النازح صباحا من معبر شرعي ويعود مساء من معبر غير شرعي"، مضيفا "نحن بانتظار خطتكم لنكشف نياتكم".

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