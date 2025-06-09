الخارجية الإيرانية: سنقدم قريبا مقترحا لأميركا بشأن الملف النووي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت إيران الاثنين إنها ستقدم قريبا مقترحها بشأن الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، بعدما وصفت عرض واشنطن بأنه يحتوي على “التباسات”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي “سنقدم قريبا مقترحنا إلى الجانب الآخر عبر سلطنة عُمان (الوسيط) بمجرد إتمامه. إنه مقترح معقول ومنطقي ومتوازن، ونوصي بشدة الجانب الأميركي باغتنام هذه الفرصة”.

ويأتي ذلك ردا على مقترح أميركي اعتبرته طهران “غير مقبول”.

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