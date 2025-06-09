دعوات لتسريع مشاريع الطاقة المتجددة وتوسيع دعم أنظمة تخزين الطاقة الشمسية في أستراليا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكّد عدد من الخبراء في قطاع الطاقة أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في أستراليا، بما يشمل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تعزيز دعم أنظمة تخزين الطاقة الشمسية في المنازل، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة والطاقة النظيفة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش عُقدت ضمن مؤتمر سياسات الطاقة في سيدني، حيث أشار المشاركون إلى أهمية رفع قدرة القطاع لمواكبة الطلب المتزايد على حلول الطاقة المتجددة، وتعزيز جاهزية البنية التحتية ذات الصلة.

وأعلنت الحكومة الأسترالية عن سياسة بقيمة 2.3 مليار دولار أسترالي لدعم أنظمة تخزين الطاقة الشمسية على مستوى المنازل، من خلال تقديم خصومات وحوافز للمستهلكين، في إطار التوجه الوطني نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2050م.

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