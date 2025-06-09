ليبيا… معارك تهز العاصمة طرابلس بعد انهيار الهدنة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال سكان في العاصمة الليبية طرابلس إن الاشتباكات تجدّدت بين الميليشيات المسلحة المتنافسة، منذ فجر اليوم الاثنين، بعد أسابيع من إعلان هدنة، من دون صدور بيان من السلطات حتى الآن.

واندلعت المواجهات بين قوات الردع من جهة وقوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية من جهة أخرى، في مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، بعد إعلان الردع عن استعادة بعض من مواقعها السابقة، بينما انسحبت قوات فضّ النزاع والحفاظ على الهدنة من مراكزها.

وأفاد سكان بأن أصوات الرصاص تدوي في محيط طريق الطبي وجزيرة الفرناج، بينما انتشرت مدرعات وآليات عسكرية في شوارع العاصمة وأغلقت بعض الطرقات.

وأدّى النزاع إلى اندلاع حريق في مقبرة سيدي منيدر، حسب مقاطع فيديو نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مناشدات من المواطنين للجهات المختصة بسرعة إرسال سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الخليج 365 المجاورة.

وقد تؤدي اشتباكات، الاثنين، إلى تصعيد أوسع النطاق بين الميليشيات المسلحة التابعة لمعسكر حكومة الوحدة الوطنية والأخرى غير الموالية لها، داخل العاصمة طرابلس، التي تعيش منذ أسابيع على وقع توّترات أمنية نتجت عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار عبد العني الككلي.

كما تلقي هذه المعارك الضوء على صعوبة ضبط الأمن في العاصمة طرابلس، رغم الجهود والوعود الرسمية بإنهاء المظاهر المسلّحة ووضع حدّ للفوضى الأمنية من أجل بسط سيطرة الدولة.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيسا حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي محمد المنفي، اتفاقهما على إخلاء العاصمة طرابلس من المظاهر المسلّحة، في أعقاب فوضى وتوّترات أمنية وتحشيدات عسكرية شهدتها العاصمة خلال الأسابيع الماضية، واستجابة لدعوات شعبية تطالب بإنهاء وجود الميليشيات المسلّحة في الشوارع والميادين والحدّ من نفوذها.

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