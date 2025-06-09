حاكم كاليفورنيا يطالب ترامب بإلغاء أمر نشر الحرس الوطني بلوس أنجلوس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

طالب حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، رسمياً، الاثنين، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء أمر نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس.

وبدأت قوات الحرس الوطني في الوصول إلى المدينة يوم أمس الأحد، وسط احتجاجات مستمرة ضد المداهمات المتعلقة بالهجرة.

وقال البيت الأبيض إن ترامب وقع مذكرة يوم السبت تنشر 2000 جندي من الحرس الوطني “لمواجهة الفوضى التي سمح لها بالتفشي”.

وقدم نيوسوم الطلب عبر رسالة، ثم شاركها على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، موجهة إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث.

وكتب نيوسوم: “لم تكن لدينا مشكلة حتى تدخل ترامب. هذا انتهاك خطير لسيادة الولاية – يؤجج التوترات في حين يسحب الموارد من حيث هي في أمس الحاجة إليها”.

وتابع “ألغِ الأمر. أعد السيطرة إلى كاليفورنيا”.

ويعتقد أن أمر يوم السبت هو المرة الأولى منذ 60 عاما التي ينشر فيها رئيس الولايات المتحدة حرسا وطنيا تابعا لولاية بدون موافقة حاكمها.

وكانت آخر مرة في عام 1965، عندما استخدم الرئيس ليندون جونسون القوات لحماية المتظاهرين ذوي الأغلبية السوداء خلال حركة الحقوق المدنية في ألاباما.

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