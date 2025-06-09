شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "العربى للعدل والمساواة": نرحب بالقوانين المنظمة للاستحقاق البرلمانى والان مع تفاصيل الخبر

قال خالد السيد علي، رئيس حزب العربي للعدل والمساواة، إن الحزب بدأ في تنفيذ خطة واضحة ومتكاملة استعدادًا لـانتخابات مجلسي النواب والشيوخ في عام 2025، مؤكدًا أن الحزب سيعمل على الدفع بعدد كبير من الكوادر الشبابية المؤهلة، إيمانًا بدور الشباب في قيادة المستقبل والمشاركة الفاعلة في صنع القرار.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب وجوهًا جديدة تمتلك الحماسة والقدرة على التفاعل مع المواطنين، وتقديم رؤى واقعية لحل المشكلات المجتمعية، مشددًا على أن تمكين الشباب ليس مجرد شعار، بل هو توجه استراتيجي لدى الحزب، ويجري العمل عليه عبر برامج إعداد وتدريب سياسي متخصصة.

وأكد خالد السيد علي، رئيس حزب العربي للعدل والمساواة، أن الحزب العربي للعدل والمساواة يرحب بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية الخاصة بمجلسي النواب والشيوخ، مشيرًا إلى أن صدور القوانين المنظمة في هذا التوقيت يعكس حرص الدولة على توفير مناخ انتخابي ديمقراطي ومنضبط، ويمنح الأحزاب فرصة كافية لترتيب صفوفها وتجهيز مرشحيها وفقًا للضوابط القانونية.

وأضاف أن الحزب يتابع عن كثب تطورات المشهد السياسي، ويحرص على التفاعل الإيجابي مع التحالفات الحزبية والتنسيق المشترك بين القوى الوطنية، من أجل خوض الانتخابات على أسس من التفاهم وتوحيد الرؤى الوطنية.

وأكد أن العربي للعدل والمساواة سيخوض الانتخابات برؤية وطنية واضحة، وبرنامج يرتكز على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن الحزب يسعى إلى تقديم نواب حقيقيين يحملون قضايا المواطنين إلى البرلمان، ويعملون على دعم جهود الدولة في مسارات التنمية والاستقرار.