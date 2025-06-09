شخصيات سياسية هنأت قوى الأمن بعيدها الـ164

حيّا رئيس الحكومة نواف سلام قوى الأمن في عيدها الـ164، "المؤسسة الأمنية التي صمدت في وجه الاغتيالات والأزمات، وبقيت ساهرة على أمن الوطن وسلامة المجتمع. تحية إجلال لأرواح شهدائها، والرهان باقٍ على ضباطها وعناصرها في ترسيخ الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة والمساهمة في بناء دولة القانون".
كما هنأ عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم قوى الامن الداخلي بعيدها الـ164، قائلا "تحية لقوى الامن الداخلي في عيدهم مديرا وضباطا ورتباء وافرادا على ما يبذلون من تضحيات وجهود للحفاظ على الامن والاستقرار الوطني وخدمة اللبنانيين في قضاياهم وحياتهم اليومية ونشد على ايديهم والى مزيد من التقدم والارتقاء للمساهمة في بناء وطن العدالة والمؤسسات ليكون على مستوى امنيات ابنائه، فكل التحية للمؤسسة وشهدائها الذين بذلوا حياتهم ليبقى وطنا سيدا حرا مستقلا".
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