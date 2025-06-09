رئيس كاريتاس في قداس اقليم المتن الثالث: بفضل الروح القدس الله لا يترك شعبه ولا كنيسته

شدّد رئيس رابطة كاريتاس الأب ميشال عبود، خلال القداس الالهي في كنيسة مار أشعيا النبي- برمانا، في المناسبة السنوية لقداس إقليم كاريتاس المتن الثالث، أهمية حضور الروح القدس في حياة المؤمنين، قائلاً: "لولا وجود الروح القدس فيكم اليوم، لما كنا حاضرين في هذه الكنيسة". وأكد أن الكنيسة مستمرة منذ أكثر من ألفي عام بفعل الروح، رغم زوال حضارات وإمبراطوريات، لأن يسوع قال: "وأبواب الجحيم لن تقوى عليها".

وتوقف الأب عبود في عظته عند معاني ​عيد العنصرة​، معتبرًا أن النار التي استقرّت على رؤوس التلاميذ هي رمز للحضور الإلهي، كما المياه رمز للحياة والموت معًا، وقال: "كاريتاس المتن الثالث واحد من 26 إقليمًا على امتداد لبنان، وجميعها تعمل بقوة الروح القدس في خدمة الإنسان". وختم مؤكدًا: "نفاجأ هذا العام إيجابيًا بكرم الناس، وهذا من عمل الروح القدس، فالله لا يترك شعبه ولا كنيسته".

وكانت رئيسة الإقليم ماري تيريز لبكي قد استهلّت القداس بكلمة ترحيبية، أكدت فيها أن كاريتاس ستبقى "اليد التي تمتد لتساعد وتسند وتقوي"، مشيرة إلى أن "الإنسان أُجبر على عيش الفقر بسبب طغاة المال والحرامية"، وقالت: "نصلّي في عيد العنصرة على نية كاريتاس بأن تكون العلّية التي تنطلق منها بقوة الروح القدس إلى كل مريض ومحتاج ومشرّد".

وتخلل القداس رتبة تبريك المياه، حيث وُضع على زجاجاتها شعار حملة الصوم لعام 2025: "إيمان. إنسان. لبنان".