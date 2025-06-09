وجّه رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل ابراهيم في مناسبة العيد الـ164 لتأسيس قوى الأمن الداخلي، كلمة تهنئة وتقدير للمؤسسة الأمنية، مثنيًا على الجهود الجبارة التي تبذلها لحفظ الأمن والاستقرار في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد.
وأشاد بـ"التضحيات اليومية التي يقدمها رجال ونساء قوى الأمن الداخلي"، مشيرًا إلى أنّ "الوفاء للوطن لا يُقاس بالكلام، بل بالأفعال، وأن قوى الأمن كانت وستبقى المثال الصادق للعطاء الصامت والمستمر".
كما دعا المطران إبراهيم إلى "مساندة هذه المؤسسة الوطنية التي تشكل العمود الفقري للأمن والسلم الأهلي"، متمنيًا "أن يعمّ السلام ربوع لبنان، وأن تتمكن القوى الأمنية من أداء رسالتها في ظلّ دولة عادلة قوية تحمي أبناءها وتصون حقوقهم".
كانت هذه تفاصيل خبر المطران إبراهيم هنأ قوى الأمن الداخلي بعيدها الـ164: لمساندة هذه المؤسسة الوطنية التي تشكل العمود الفقري للأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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