أشاد وزير الداخلية أحمد الحجار بتضحيات وجهود قوى الأمن الداخلي في مناسبة العيد الـ164 لتأسيس المؤسسة، مؤكدًا أن عناصرها يشكلون الحصن المنيع لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
وأضاف "في يومكم، لا يسعني، وأنا فرد منكم، إلا أن أنحني لتضحياتكم، وأن أثمّن جهودكم التي لا تعرف تعبًا لحفظ الأمن وحماية المواطنين"، مشددًا على أن قوى الأمن الداخلي هي "الركيزة التي نستند إليها في أحلك الظروف".
وأضاف: "يدًا بيد، لبناء دولة تستحق خدمتكم، ويستحق شعبها أن يعيش فيها بأمان وكرامة".
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار في عيد قوى الأمن الـ164: أنحني لتضحياتكم وأنتم الحصن الذي يحفظ استقرار الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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