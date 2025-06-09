طائرة استطلاع اسرائيلية تحلّق على علو منخفض فوق بلدات شرقي وغربي بعلبك

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن طائرة استطلاع معادية تحلّق على علو منخفض جدًا في أجواء القرى الواقعة شرقي وغربي بعلبك، لا سيما فوق بلدات بريتال، الطيبة، دورس، مجدلون، طليا، حورتعلا، حوش بردى وعين السودا.

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