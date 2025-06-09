سليمان أقام مأدبة عشاء تكريما لرئيس الجمهورية بحضور بري وسلام

أقام رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، وقرينته وفاء في دارتهما في اليرزة، مأدبة عشاء تكريمًا لرئيس الجمهورية جوزاف عون واللبنانية الأولى نعمت عون.
وحضرها رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته رنده بري، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وعقيلته سحر بعاصيري سلام وغيرهم.
وبحثوا في عدد من المواضيع الوطنية الراهنة، والمعطيات المتوافرة عن المواقف الإقليمية والدولية من التطورات في لبنان والجوار.
وشددوا على ضرورة زيادة الضغوط والمطالبة بانسحاب اسرائيل من المواقع المحتلة ووقف خروقاتها واعتداءاتها المتكررة وفقًا للاتفاق المعقود برعاية الولايات المتحدة الأميركية وتحت إشراف اللجنة الخماسية.
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