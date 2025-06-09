شينخوا: ارتفاع التجارة الخارجية للصين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2.5 بالمئة

أفادت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية بأن بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك أظهرت ارتفاع إجمالي ​واردات وصادرات الصين​ السلعية من حيث القيمة باليوان بنسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 17.94 تريليون يوان (حوالي 2.5 تريليون دولار أمبركي).

وأعلنت الهيئة أن معدل النمو سجل زيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالمعدل المسجل في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى، ارتفعت صادرات الصين بنسبة 7.2 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 10.67 تريليون يوان، بينما انخفضت الواردات بنسبة 3.8 في المئة لتصل إلى 7.27 تريليون يوان.

وفي أيار الماضي وحده، ارتفع إجمالي واردات وصادرات الصين السلعية من حيث القيمة باليوان بنسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي، وفقا للبيانات.

وأظهرت البيانات أنه في أيار الماضي، ارتفعت صادرات السلع بنسبة 6.3 بالمئة على أساس سنوي، في حين انخفضت الواردات بنسبة 2.1 بالمئة.