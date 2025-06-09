معاريف عن القائد السابق للبحرية الإسرائيلية: وصول السفينة مادلين حدث سياسي بحت وقد فشلنا في التعامل معه

اشارت صحيفة "​معاريف​"، نقلا عن ​القائد السابق للبحرية​ الإسرائيلية، الى أن "وصول ​السفينة مادلين​ حدث سياسي بحت وقد فشلنا في التعامل معه"، معتبرا أن "ما حدث للسفينة مادلين غير ضروري وكان يجب أن ينتهي كحدث دبلوماسي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن تحالف أسطول الحرية أنّ "القوات الإسرائيلية صعدت على متن السفينة مادلين"، مشيرا الى أنّ الاتصال مع السفينة قد انقطع.

وأضاف التحالف أنّ "القوات الإسرائيلية اختطفت المتطوعين الذين كانوا على متن السفينة".

وكان قد اعلن ​وزير الدفاع الإسرائيلي​ يسرائيل كاتس "انني أوعزت للجيش بعدم السماح للسفينة "مادلين" بالوصول ل​غزة​".

وأمس، أكد الطبيب باتيست أندري، من على متن السفينة "مادلين"، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن "مسيّرات تحلق فوق رؤوس طاقم السفينة منذ ساعات على ارتفاع عالٍ"، مشيراً إلى استمرار التواصل مع جهات مختلفة، من بينها وزارة الخارجية الفرنسية.

وأوضح أندري أن السفينة تحمل طناً من المساعدات الطبية إلى قطاع غزة، واصفاً هذه الكمية بـ"الرمزية"، في ظل الحاجات الإنسانية المتزايدة. وشدد على المطالبة بإنهاء الحصار المفروض على غزة، في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها القطاع.