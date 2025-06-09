أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أنها شنّت هجومًا على مطار سافاسليكا في منطقة نيجني نوفغورود داخل الأراضي الروسية، ليل 9 حزيران. وأشارت في بيان إلى أن الهجوم أدى إلى إصابة طائرتين حربيتين، يُرجّح أنهما من طراز "ميغ" و"سوخوي".

كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة الأوكرانية: هاجمنا مطار سافاسليكا في منطقة نيجني نوفغورود في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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