الناطقة باسم مفوضية اللاجئين: سنضطر إلى التوقف كاملاً عن دعم التكاليف الاستشفائية للنازحين السوريين مع نهاية عام 2025

أوضحت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، أن المفوضية ستضطر إلى التوقف كاملاً عن دعم التكاليف الاستشفائية للنازحين مع نهاية عام 2025، وذلك نتيجة النقص الكبير في التمويل، لافتة إلى أنه "تم بالفعل إيقاف الدعم الصحي الأولي؛ ما سيؤثر بشكل مباشر على 80 ألف لاجئ".

وأشارت أبو خالد، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن "برامج المساعدات النقدية تأثرت هي الأخرى بشكل كبير، حيث انخفضت قدرتنا على الوصول إلى المستفيدين بنسبة 65 في المئة منذ كانون الثاني الماضي، ضمن إطار البرنامج النقدي المشترك بين المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي. وفعلياً، اضطررنا إلى وقف المساعدة عن 350 ألف شخص من الفئات الضعيفة، وما زلنا نفتقر إلى التمويل اللازم لدعم الـ200 ألف المتبقين بعد أيلول".

وكشفت أبو خالد عن أنه "سيتم إنهاء الدعم المقدم للتعليم، وخصوصاً المساعدة للأطفال النازحين غير الملتحقين بالمدارس، بما يشمل برامج محو الأمية وتعليم الحساب، بحلول تموز 2025. وسيتأثر بذلك بشكل مباشر نحو 15 ألف طفل".

ورأت أبو خالد أن "السياق الحالي يُعد فرصة إيجابية لعودة أعداد أكبر من النازحين السوريين إلى وطنهم، أو للبدء في التفكير في العودة بشكل واقعي ومستدام"، إلا أنها أشارت إلى أن "الأزمة الإنسانية في سوريا لا تزال كبيرة، حيث يحتاج الملايين إلى مساعدات عاجلة تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية وغيرها. وقد أعرب كثير من النازحين عن رغبتهم في العودة إلى بلادهم، لكنهم ما زالوا مترددين بسبب الظروف غير المؤكدة على المدببن القصير والطويل. ومن أبرز المخاوف: الوصول إلى التعليم وفرص كسب العيش، وقضايا السكن والأراضي والممتلكات غير المحسومة، فضلاً عن توفر المساعدات الإنسانية عند العودة؛ ما يحتّم على المجتمع الدولي أن يكثف جهوده لتلبية هذه الاحتياجات ودعم جهود التعافي الطويلة الأمد في سوريا".

وكشفت أبو خالد عن أن "المفوضية وشركاءها الإنسانيين في لبنان وضعوا خطة عمل مشتركة للعودة الطوعية تهدف إلى مساعدة نحو 400 ألف لاجئ سوري، من ضمنهم 5000 لاجئ فلسطيني من سوريا، على ​العودة الطوعية​ من لبنان إلى سوريا في عام 2025 بصفته أفضل سيناريو ممكن. وتتضمن الخطة تقديم مساعدات لتسهيل العودة، إضافة إلى النقل والمساعدة في الوثائق المطلوبة داخل سوريا".