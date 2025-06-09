الرئيس عون هنأ قوى الامن الداخلي بعيدها الـ164: ليست مجرد مؤسسة أمنية بل هي رمز للتفاني والإخلاص

هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قوى الامن الداخلي، قيادة وضباط وعسكريين، في الذكرى الرابعة والستين بعد المئة لتأسيسها التي تصادف اليوم9 حزيران الجاري، مؤكدا أن "​قوى الأمن الداخلي​ ليست مجرد مؤسسة أمنية، بل هي رمز للتفاني والإخلاص في خدمة لبنان وشعبه. ففي كل شارع وحي، وفي كل قرية ومدينة، تقف عناصر هذه القوى حارسة يقظة على أمن المواطنين وسلامتهم".

واضاف "لقد واجهت قوى الأمن الداخلي على مر السنين تحديات جمة، من محاربة الجريمة إلى حفظ النظام العام، ومن مكافحة المخدرات إلى حماية المنشآت الحيوية والإدارات والمؤسسات العامة ومقرات البعثات الديبلوماسية وغيرها ، وفي كل مرة، أثبتت هذه القوى أنها على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها. اليوم، وبينما نواجه تحديات اقتصادية واجتماعية صعبة، تبقى قوى الأمن الداخلي مع شقيقاتها المؤسسات الامنية الأخرى، صمام الأمان الذي يحفظ للبنان استقراره ويحمي مواطنيه. إن تضحيات رجال ونساء هذه المؤسسة، وإخلاصهم في أداء واجبهم، يستحق منا كل التقدير والاحترام."

وأكد "التزامنا بتقديم كل الدعم اللازم لقوى الأمن الداخلي، لتطوير قدراتها وتحسين أوضاع عناصرها، لأن أمن لبنان واستقراره مرتبط بقوة مؤسساته الأمنية وفعاليتها. وفي هذا العيد، نتوجه بالتحية إلى كل عناصر قوى الأمن الداخلي في مختلف رتبهم، ونشكرهم على تفانيهم وإخلاصهم. كما نتذكر بإجلال شهداء هذه المؤسسة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أمن الوطن. وكلي ثقة بان لبنان سيبقى آمناً مستقراً بسواعد أبنائه المخلصين في قوى الامن الداخلي والقوى الامنية كافة".