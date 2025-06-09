ترامب: أرسلوا القوات إلى لوس أنجلس فالوضع سيئ للغاية هناك

طلب الرئيس الاميركي دونالد ترامب "إرسال ​القوات​ إلى ​لوس أنجلس​"، مشيرا الى ان "الوضع سيئ للغاية هناك".

ونقلت شبكة "إن بي سي" عن شرطة لوس أنجليس تأكيدها أنه "تم اعتقال 56 شخصا خلال الاحتجاجات المناهضة لتطبيق قوانين الهجرة وسط المدينة".

وأحرق متظاهرون سيارات واشتبكوا مع الشرطة في لوس أنجليس مع استمرار أعمال الشغب لليوم الثالث احتجاجا على اعتقال مهاجرين، وسط انتشار قوات الحرس الوطني التي أرسلها ترامب في شوارع ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة.

وكان من المتوقع أن تثير المداهمات التي بدأت في وضح النهار في مدينة تضم عددا كبيرا من السكان من أصل لاتيني، ردود فعل غاضبة.