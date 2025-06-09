حاكم مصرف سوريا: إعادة ربط سوريا بالكامل بنظام سويفت للمدفوعات الدولية خلال أسابيع

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزيّ عبد القادر حصرية، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، أنّه سيجري ربط سوريا بالكامل مجددًا بنظام سويفت للمدفوعات الدولية في غضون أسابيع.
ويأتي هذا القرار، بعد عقوبات استمرت لأكثر من عشر سنوات.
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