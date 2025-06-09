الراعي في افتتاح سينودس الكنيسة المارونية: ما أحوجنا إلى الحقيقة التي يكشفها لنا الروح القدس

أشار البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، في كلمة له خلال افتتاح أعمال سينودوس الكنيسة المارونية صباح اليوم في الصرح البطريركي في بكركي إلى أنّه "لا أحد منّا يملك كلّ الحقيقة، لكنّنا هنا لنصل إلى الحقيقة الكاملة التي تحرّرنا وتوحّدنا وتطلقنا"،

وقال الراعي بعد الصلاة المشتركة: "أحييكم تحيّة أخويّة وأرحّب بكم مجدّدًا، بعد أسبوع الرياضة الروحيّة، في هذا السينودس المقدّس. فيجدر بنا أن نقوم شخصيًّا وإفراديًّا بإجراء الحلف على الإنجيل المقدّس بحفظ السرّ حول كلّ ما يجري في هذا السينودس حول الأشخاص والأفعال ومجريات أعمال السينودس المقدّس. وإنّي أدعوكم إلى احترام الحلف، وتقدير الشرّ الناجم عن إفشاء السرّ، فلا يمكن القسم على الإنجيل المقدّس بشكل صوريّ، ثمّ إفشاء السرّ. فهذا شرّ كبير ودينونة من الله."

وأضاف: "وإنّي أحيّي معكم إخواننا السادة المطارنة الغائبين، إمّا بداعي العمر المتقدّم، أو بداعي المرض. فإنّنا نذكرهم بصلواتنا، ونتكّل على صلاتهم من أجل نجاح أعمال هذا السينودس المقدّس، ونلتمس لهم الصحّة والعمر الطويل."

وأوضح الراعي أنّ جدول الأعمال يشمل "شؤونًا ليتورجيّة، وانتخاب أساقفة في الكراسي الشاغرة، وتنشئة كهنوتيّة في الإكليريكيّات، وتوزيع العدالة في محاكمنا، وانتخاب أعضاء المجمع الدائم والمطارنة المشرفين على محاكمنا، والشأن الإجتماعيّ والتربويّ والوطنيّ، وسير أعمال المؤسّسات البطريركيّة، وشؤون أخرى".

وأوضح انه "يتزامن السينودس المقدّس مع بداية زمن العنصرة، زمن حلول الروح القدس على الكنيسة وزمن ولادتها. فإنّنا نضع أعمال السينودس تحت أنوار الروح القدس، روح الحقّ الذي يقودنا إلى الحقيقة كلّها. فما أحوجنا إلى الحقيقة التي يكشفها لنا الروح القدس، ويوحيها لنا، ويكشفها لبصائرنا في جميع أعمال هذا السينودس."

وختم الراعي: "فها نحن نلتمس تجلّيه كلّ يوم، فتأتي أعمالنا لمجد الآب والابن والروح القدس، له المجد والتسبيح الآن وإلى الأبد، آمين".

ويشارك في السينودوس مطارنة الطائفة من لبنان وبلدان الانتشار. وتستمر الجلسات المغلقة حتى ظهر السبت المقبل، حيث يُصدر البيان الختامي متضمّنًا المواضيع التي تم بحثها.