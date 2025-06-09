شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات جادة لزيادة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية لـ 14 مليار دولار سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026، أن الدولة تستهدف قفزة زراعية كبرى بحلول عام 2030 ضمن رؤية تنموية شاملة.

وكشفت الخطة عن مستهدفات استراتيجية طموحة لتنمية قطاع الزراعة بحلول عام 2030، ضمن خطتها لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وتركز الخطة على رفع كفاءة استخدام الموارد الزراعية، والتوسع في الرقعة الزراعية، وتعزيز التصدير الزراعي، مع استغلال التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التغيرات المناخية وتحسين الإنتاجية.

وتتمثل أبرز المستهدفات الكمية لقطاع الزراعة حتى عام 2030:

رفع نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 13.5%، مقارنة بنسبة 11.3% في عام 2023/2024.

زيادة المساحة الزراعية الإجمالية لتتجاوز 12 مليون فدان، مقابل 9.6 مليون فدان حاليًا.

رفع المساحة المحصولية إلى ما لا يقل عن 21.5 مليون فدان.

تحقيق زيادة سنوية في الإنتاجية الزراعية بنسبة لا تقل عن 15%، من خلال استنباط أصناف زراعية عالية الإنتاجية وقادرة على التكيّف مع الظروف المناخية.

رفع قيمة الصادرات الزراعية إلى نحو 14 مليار دولار سنويًا.

زيادة إنتاجية الفدان من القمح إلى 3.2 طن، ما يسهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من 57% إلى 70%.

توسيع تطبيق “كارت الفلاح” ليشمل نحو 5.7 مليون مزارع مصري بحلول عام 2030.

وتسعى الخطة إلى تعزيز الدور التنموي للقطاع الزراعي ليس فقط كرافد اقتصادي، بل كمحرك اجتماعي يعزز من فرص العمل والاستقرار في الريف المصري.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه المستهدفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية من خلال عدد من المبادرات والمشروعات القومية، كما تتكامل هذه الأهداف مع استراتيجيات دعم الموارد المائية، وتحسين تقنيات الري، وتوسيع استخدام الطاقة النظيفة في الأنشطة الزراعية.

إضافة إلى الحفاظ على الموارد المائية الحالية ورفع كفاءة استخدامها لضمان استدامتها وتلبية الاحتياجات المتزايدة، تنمية الموارد المائية من مصادر غير تقليدية مثل تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام مياه الصرف المعالج، تحسين جودة ونوعية المياه من خلال تطوير نظم المعالجة والرقابة البيئية، تعزيز قدرة قطاع الموارد المائية والري على مواجهة تأثيرات تغير المناخ عبر أنظمة مرنة وخطط استباقية، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال الري، بما يشمل تقنيات الري الذكي والري.