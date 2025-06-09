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أربعةُ شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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  • أربعةُ شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استُشهد أربعة فلسطينيين مساء الأحد، في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) نقلًا عن مصادر محلية، أن طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في منطقة معن شرق خان يونس مما أدى لاستشهاد 4 منهم وإصابة آخرين.

وأوضحت أن مدفعية الاحتلال قصفت حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل دخانية على المكان.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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