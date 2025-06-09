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دخول قرار ترامب منع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ

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دخول قرار ترامب منع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ

دخل قرار منع مواطني 12 دولة من دخول ​الولايات المتحدة​ الذي أصدره الرئيس دونالد ​ترامب​ الأسبوع الماضي حيز التنفيذ.

ويشمل القرار الذي اتخذ من أجل "حماية الولايات المتحدة من ​إرهابيين أجانب​ وتهديدات أخرى للأمن القومي" على ما جاء في الإعلان الرئاسي، مواطني كل من ​أفغانستان​ و​بورما​ و​تشاد​ و​الكونغو​-برازافيل و​غينيا الاستوائية​ و​إريتريا​ و​هايتي​ و​إيران​ و​ليبيا​ والصومال والسودان واليمن.

وفي وقت سابق وقّع ترامب​ أمرا تنفيذيا منع بموجبه رعايا 12 دولة من السفر إلى الولايات المتّحدة، في خطوة برّرها برغبته في "حماية الأميركيين من جهات أجنبية خطرة"، وفقا للبيت الأبيض.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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