مسؤولة أممية: كسر الحصار عن غزة واجب أخلاقي وإسرائيل لا تملك سلطة اعتقال النشطاء في المياه الدولية

اعتبرت المقررة الأممية المعنية ب​حقوق الإنسان​ في فلسطين ​فرانشيسكا ألبانيزي​ إن كسر الحصار المفروض على غزة "واجب أخلاقي"، داعية كل موانئ البحر المتوسط إلى إرسال قوارب محملة بالمساعدات والتضامن والإنسانية إلى القطاع.

وأعربت ألبانيزي، في تصريح لها، عن قلقها الشديد حيال مصير طاقم القارب "​مادلين​"، مشيرة إلى معرفتها بما تقوم به القوات ال​إسرائيل​ية عند اعتقال النشطاء.

وأكدت أن إسرائيل لا تملك السلطة لاعتقال ​الناشطين​ الموجودين على متن القارب "مادلين" أثناء وجودهم في المياه الدولية.