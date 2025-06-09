حيا وزير الدفاع الاسرائيلي ​يسرائيل كاتس​، الجيش الاسرائيلي على سيطرته السريعة على السفينة "مادلين" ومنعها من كسر الحصار والوصول إلى شواطئ غزة. وبحسب صحيفة "يديعوت احرنوت" أوعز كاتس للجهات المعنية بعرض شريط يوثق هجوم 7 تشرين الاول على نشطاء السفينة مادلين.

كانت هذه تفاصيل خبر كاتس: أحيي الجيش على سيطرته السريعة على السفينة "مادلين" ومنعها من كسر الحصار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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