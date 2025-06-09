أحرق متظاهرون سيارات واشتبكوا مع الشرطة في لوس أنجليس مع استمرار أعمال الشغب لليوم الثالث احتجاجا على اعتقال مهاجرين، وسط انتشار قوات الحرس الوطني التي أرسلها الرئيس دونالد ترامب.
وكان من المتوقع أن تثير المداهمات التي بدأت في وضح النهار في مدينة تضم عددا كبيرا من السكان من أصل لاتيني، ردود فعل غاضبة.
وأكد ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم أنه "لم تكن لدينا مشكلة حتى تدخل ترامب".
أضاف "هذا انتهاك خطير لسيادة الولاية إذ يؤجج التوترات بينما يتم سحب الموارد حيث هناك حاجة اليها. ألغوا الأمر. أعيدوا السيطرة إلى كاليفورنيا".
واشتعلت النيران في ما لا يقل عن ثلاث سيارات ذاتية القيادة تابعة لشركة وايمو" بعد ظهر الأحد، كما تعرضت اثنتان أخريان للتخريب بينما تجول المتظاهرون في منطقة محدودة في وسط مدينة لوس أنجليس.
وتوقفت حركة المرور على طريق سريع رئيسي لأكثر من ساعة، بينما احتشد عشرات الأشخاص على الطريق. وقام رجال هيئة الطرق السريعة في كاليفورنيا بإبعادهم باستخدام القنابل الصوتية وقنابل الدخان.
كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات بين متظاهرين والشرطة في لوس انجليس وحاكم كاليفورنيا يؤكد أن تدخل ترامب تسبب بالمشكلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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