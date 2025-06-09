هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية: انفجار بقاعدة كادينا الجوية الأميركية في اليابان ووقوع إصابات

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن "انفجارا وقع بقاعدة كادينا الجوية الأميركية في اليابان"، مشيرة إلى وقوع إصابات حسب ما نقلته وكالة "رويترز".

واشارت الوكالة الى ان "انفجارا وقع في منطقة تخزين ذخيرة داخل قاعدة كادينا الجوية التابعة للجيش الأميركي في أوكيناوا، جنوب اليابان، اليوم الاثنين، ووردت أنباء عن عدد غير معروف من الإصابات، وفقا لمسؤول في قرية يوميتان".

وتعتبر قاعدة كادينا الجوية التابعة للولايات المتحدة من القواعد العسكرية التي تحتضن أحدث المقاتلات الأميركية المتطورة وكانت نقطة انطلاق للعديد من المناورات العسكرية المتعددة الجنسيات في شمال المحيط الهادئ.