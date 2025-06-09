سلطات اسرائيل تؤكد إن الناشطين على متن سفينة الإغاثة مادلين المتجهة إلى غزة سيعودون إلى بلدانهم

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنّ المنطقة البحرية قبالة سواحل غزة مغلقة أمام السفن غير المرخصة، وذلك بموجب ما وصفته بأنه "​حصار بحري​ قانوني".

وذكرت الخارجية أنّ القارب المتجه إلى غزة "يزعم نقل ​مساعدات إنسانية​، لكنه في الواقع ليس سوى خدعة إعلامية لأغراض دعائية"، مضيفة أنّ "المحاولات غير المصرح بها لاختراق الحصار خطيرة وغير قانونية، وتُقوض الجهود الإنسانية".

ودعت الخارجية الإسرائيلية جميع الأطراف إلى توجيه المساعدات عبر "آليات مشروعة وليس من خلال أعمال استفزازية"، على حد تعبيرها.

وأكدت الخارجية، أن القارب يسير بأمان نحو شواطئ إسرائيل ومن المتوقع أن يعود الركاب إلى بلدانهم.

وفي سياق متصل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلاً عن مصدر عسكري، أنّه يجري حاليًا اقتياد السفينة مادلين نحو ميناء أسدود.

وأضاف المصدر أنّ الجهات المختصة تتحقق من هويات الأفراد الذين كانوا على متن السفينة تمهيدًا لاستجوابهم، مشيرًا إلى أنّ الاستجواب سيتم في قاعدة تابعة لسلاح البحرية داخل الميناء.