تحالف أسطول الحرية: الجيش الإسرائيلي صعد على متن السفينة مادلين وانقطع الاتصال بها

أعلن تحالف أسطول الحرية أنّ القوات الإسرائيلية صعدت على متن السفينة مادلين، وأشار إلى أنّ الاتصال مع السفينة قد انقطع.
وأضاف التحالف أنّ القوات الإسرائيلية اختطفت المتطوعين الذين كانوا على متن السفينة.
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