تحالف أسطول الحرية: الجيش الإسرائيلي صعد على متن السفينة مادلين وانقطع الاتصال بها

أعلن ​تحالف أسطول الحرية​ أنّ القوات الإسرائيلية صعدت على متن السفينة مادلين، وأشار إلى أنّ الاتصال مع السفينة قد انقطع.

وأضاف التحالف أنّ القوات الإسرائيلية اختطفت المتطوعين الذين كانوا على متن السفينة.