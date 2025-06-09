حكام ولايات أميركية ديموقراطيون ينددون بنشر الحرس الوطني في لوس انجليس

ندد حكام ولايات أميركية ينتمون إلى الحزب الديمقراطي بنشر الرئيس ​دونالد ترامب​ قوات من الحرس الوطني في لوس أنجليس لقمع الاحتجاجات المناهضة لاعتقال مهاجرين، مشيرين إلى أن الصلاحية في هذا الشأن تعود لحاكم الولاية.

وأكد الحكام في بيان مشترك "إن تحرك الرئيس ترامب لنشر الحرس الوطني التابع لولاية كاليفورنيا يعد إساءة استخدام للسلطة تنذر بالخطر". وأضافوا "من المهم أن نحترم سلطة الحكام التنفيذية التي تخولهم إدارة قوات الحرس الوطني في ولاياتهم".